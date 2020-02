Polizia stradale denuncia coppia di coniugi per riciclaggio

La polizia ha denunciato una coppia per riciclaggio e sottrazione di cose sottoposte a sequestro. Personale della sezione polizia stradale di Catania, nell’ambito dei servizi finalizzati all’attuazione delle procedure di trasferimento coatto di veicoli confiscati, ha proceduto alla denuncia della coppia di coniugi, poiché recatosi presso il luogo di custodia del veicolo accertava che il suo numero di telaio era differente da quello invece apposto sulla targhetta metallica posta sulla sinistra all’interno del cofano motore. A seguito di accertamenti, il primo numero di telaio risultava abbinato ad altro veicolo oggetto di ricerca in quanto rubato. I due coniugi, utilizzatori ed affidatari del veicolo, venivano quindi denunciati per sottrazione di cose sottoposte a sequestro e per aver riciclato e messo in circolazione un veicolo di provenienza illecita.