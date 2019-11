La polizia ritrova una 24enne scomparsa dalla propria abitazione di Enna

La polizia di Catania ha ritrovato a San Cristoforo una 24enne che si era allontanata dalla propria abitazione di Enna qualche settimana fa. I familiari avevano segnalato la sua scomparsa anche sulla nota trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?” lo scorso 23 ottobre, oltre che su varie testate giornalistiche online. La donna, disorientata e in evidente stato di confusione, ha tentato di sottrarsi al controllo declinando false generalità. E' stata quindi condotta negli uffici per accertare la sua identità e per sincerarsi delle sue condizioni di salute. In questura sono accorsi i familiari della donna che l'hanno riconosciuta manifestando sinceri ringraziamenti gli agenti per aver dato un lieto fine a questa drammatica situazione.