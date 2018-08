Poliziotto aggredito e ferito in casa da gambiani: si cerca uno dei due ladri

Si cerca senza sosta uno dei due gambiani che ha tentato un furto e accoltellato un poliziotto catanese due notti fa. Durante un tentativo di rapina in casa, infatti, il commissario Nuccio Garozzo è stato aggredito e ferito con un'arma da taglio da due ladri che sono entrati nell'abitazione arrampicandosi su una grondaia.

Il tentativo di rapina e la fuga

Il poliziotto svegliato dai rumori si è accorto della presenza dei due extracomunitari e ha ingaggiato con loro una violenta colluttazione riportando diverse ferite da taglio causate da un oggetto metallico in possesso di uno dei due uomini entrati in casa.

Per scappare i due gambiani si sono lanciati dal balcone, il commissario sceso da casa per fermarli è riuscito a bloccare solo uno dei due,

Mohamed Djibril, 18 anni che a causa dei traumi riportati e è ora ricoverato e piantonato in stato di arresto all'ospedale Garibaldi. Il complice invece è riuscito a scappare, ma sarebbe stato identificato dalla polizia che sta attualmente battendo tutte le piste possibili per catturarlo.

L'aggressione e i precedenti penali

Il commissario ha varie ferite di arma da taglio su diverse parti del corpo, curate con 80 punti di sutura nell'ospedale Vittorio Emanuele, da dove è stato dimesso, giudicate guaribili in 20 giorni.

Il 18enne arrestato dalla squadra mobile per rapina aggravata in concorso, sarebbe sbarcato a Catania nel dicembre del 2016, è titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato dal questore di Catania a ottobre 2017 su segnalazione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Catania per motivi legati alla minore età e alla presenza di una grave patologia genetica.