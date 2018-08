Crollo del ponte a Genova, Ali mette a disposizione la tutela legale gratuita

Avvocatura libera italiana (Ali) mette a disposizione assistenza legale gratuita alle famiglie delle vittime del crollo del ponte di Genova. Lo rende noto il segretario nazionale di Ali, l'avvocato Antonio Fiumefreddo del foro di Catania, annunciando che "si chiederà di procedere per il delitto di strage".

"Già in questa fase - spiega il penalista - è possibile e importante affiancare il lavoro della Procura di Genova per l'accertamento della verità e la individuazione dei responsabili della strage. Il nostro movimento, pertanto, metterà gli avvocati a disposizione di chi non può permetterselo, o non intende accedere al patrocinio gratuito a spese dello Stato. Naturalmente la difesa sarà a titolo esclusivamente gratuito".