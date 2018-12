Ponte di via Spagnola, sopralluogo dell'assessore Falcone

Domani alle 9.30 l'assessore regionale delle Infrastrutture, Marco Falcone, sarà in via Spagnola all'altezza del ponte su via Livorno ad Aci Trezza per l'avvio dei lavori di messa in sicurezza che saranno seguiti dal Genio civile di Catania. Successivamente, insieme al rappresentante del Governo regionale, ci recheremo nell'area del torrente "Vallone grande" tra Aci Trezza ed Aci Castello, dove prenderanno il via due interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, finanziati dalla Regione Siciliana.