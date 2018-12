Ponte Pietralunga di Paternò a rischio, restrizioni alla circolazione

E' stata emessa dall’ufficio tecnico della Città metropolitana di Catania, un’ordinanza per la regolamentazione della circolazione sulle strade provinciali 137/I e sua diramazione e 228 con decorrenza immediata e a tempo indeterminato a causa di alcuni fattori di rischio che coinvolgono il ponte Pietralunga. Il tratto stradale in questione ricade all'esterno del centro abitato del comune di Paternò.

Il provvedimento, in particolare, dispone la chiusura totale al transito ai mezzi con massa superiore a 12 tonnellate, il restringimento della carreggiata con corsia di marcia a senso unico alternato in corrispondenza del ponte Pietralunga nel tratto di Sp 137/I e sua diramazione, nella fascia in cui si sviluppa tutto il ponte e nei 30 metri precedenti e successivi per complessivi 180 metri. E' stata disposta l’istituzione del limite di velocità di 30 chilometri orari lungo il segmento in questione, il divieto di sorpasso nel tratto interessato dal restringimento della carreggiata e nei tratti limitrofi e l'obbligo per i conducenti di tenere un comportamento prudente in conseguenza della segnaletica verticale di pericolo.