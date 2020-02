Pontificale Sant'Agata nel ricordo di don Puglisi e don Santoro

Il "coraggio che nasce in cuore conquistato da Cristo e tutto proteso a Lui, non è soltanto quello di Sant'Agata, ma anche di fratelli e sorelle che in questi anni ed anche oggi subiscono il martirio a causa del nome del Signore. A motivo del mio incarico come Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali non posso non pensare al dramma che si consuma non lontano da qui, nel Vicino e Medio Oriente, in particolare in Siria ed Iraq".

Così il cardinale Leonardo Sandri nell'omelia del Solenne Pontificale nella Basilica Cattedrale di Catania in onore della Patrona della città, Sant'Agata.

"Oggi la presenza di due Vescovi provenienti dal Burkina Faso, con il quale sono attivi da anni alcuni progetti di collaborazione nella vostra Chiesa catanese - ha aggiunto il cardinale - ci ricorda la strage di cristiani avvenuta all'inizio di dicembre del 2019, alle quali si sommano le persistenti violenze o rapimenti in Nigeria. Ma non voglio dimenticare quell'appartenenza a Cristo che ha generato in Sicilia una lotta per la liberazione dell'uomo e soprattutto delle giovani generazioni dai tentacoli delle organizzazioni malavitose: penso tra tutti al beato don Pino Puglisi. La Chiesa di Roma - ha sottolineato il cardinale Sandri - oggi ricorda infine i quattordici anni dalla uccisione di don Andrea Santoro. Le sue parole riassumono tutte le vicende di martirio che ho evocato: 'Il vantaggio di noi cristiani nel credere in un Dio inerme, in un Dio che attira con l'amore e non domina col potere, è un vantaggio da non perdere. E' un 'vantaggio' che può sembrare 'svantaggioso' e perdente e lo è, agli occhi del mondo, ma è vittorioso agli occhi di Dio e capace di conquistare il cuore del mondo'".