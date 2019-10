Porta a spasso il pitbull mentre è ai domiciliari: arrestato

I carabinieri di Piazza Verga hanno arrestato il 26enne catanese Giovanni Torrisi, poiché ritenuto responsabile di evasione. I militari di pattuglia, che parecchie volte avevano verificato il rispetto della misura detentiva alternativa, lo hanno riconosciuto e fermato mentre in via San Pietro, una traversa di via Canfora, portava a spasso il proprio pitbull. L’arrestato, in attesa di giudizio, è stato riaccompagnato ai domiciliari.