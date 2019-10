Imbrattata la Porta Garibaldi: caccia ai vandali con le telecamere

La Porta Ferdinandea, meglio conosciuta come Porta Garibaldi, è stata vandalizzata da ignoti, che hanno scritto delle frasi offensive contro il Palermo nelle mura del "Fortino". Dura la reazione del Sindaco Salvo Pogliese, che promette severe sanzioni per i responsabili del gesto scellerato. "Uno dei simboli della nostra città sfregiato. La Porta Ferdinandea, elemento costitutivo della nostra identità catanese, imbrattato con la vernice. Ho dato mandato di presentare una denuncia contro ignoti alla Procura della Repubblica, e attraverso le telecamere di sorveglianza della zona risaliremo all' identità degli incivili responsabili. È il momento di dire basta. Tolleranza zero contro chi dimostra di non amare Catania".