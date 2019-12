"Porta Ferdinandea", ripuliti i locali dopo gli atti vandalici

Ripuliti, riqualificati e riconsegnati alla città i locali della Porta Ferdinandea, il "Fortino", gravemente danneggiati dieci giorni fa da inqualificabili raid vandalici. Il sindaco Salvo Pogliese ha incontrato questa mattina i responsabili dell'associazione Acquedotte, Francesca Giuffrida, Silvestro Conti e Vincenzo Giusti, per restituire formalmente il sito a chi lo gestisce per migliorarne la fruizione a favore di cittadini e turisti. I lavori sono stati realizzati in economia, e in tempi record considerate le festività, dagli operai delle manutenzioni del Comune e della Multiservizi.

“Questo – ha detto Pogliese - è il modo migliore di rispondere a chi ha sfregiato uno dei monumenti più belli della città e ha fatto un torto a tutta la nostra comunità. Tutelare il valore artistico e culturale di questo sito straordinario è un modo per condannare fermamente i tanti gesti ignobili di vandalismo compiuti e per dire con orgoglio e dignità che vogliamo vivere in un contesto civile e rispettoso dei beni pubblici”. Gli interventi messi a punto sono stati complessi per gli ingenti danni causati dai raid, i quali hanno anche provocato un incendio che ha tra l'altro annerito i locali del Fortino e bruciato e divelto la porta d'ingresso. "Non ci rassegniamo - ha aggiunto Pogliese - e andiamo avanti anche contro il volere di questi delinquenti, per non fare perdere la speranza alla stragrande maggioranza dei catanesi che ha a cuore la propria città".

