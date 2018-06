Porte di Catania, incidente tra due macchine: grave un bambino

Sono ancora poco chiare le dinamiche che hanno portato, nel primo pomeriggio, ad un impatto tra due vetture sull'autostrada A19, all'altezza dello svincolo per il centro commerciale Porte di Catania. Come racconta una testimone oculare sono tre i feriti dallo scontro: un bambino, in gravi condizioni e prelevato con l'elisoccorso, e i suoi due genitori.

Come spiegano dall'ospedale Cannizzaro, dove è stato trasportato, il piccolo ha 11 anni, ed è residente ad Augusta. Ha riportato un severo trauma cranico e una frattura al braccio. Portato in urgenza in sala operatoria, sarà ricoverato in Rianimazione, molto probabilmente al Garibaldi.

Secondo la polizia stradale, presente sul luogo, si tratterebbe di un incidente frontale, ma non si conoscono ancora i dettagli. Arrivate subito anche due ambulanze del 118 che hanno prestato i primi soccorsi.

(IN AGGIORNAMENTO)