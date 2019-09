Porto e aeroporto,sequestrati dalla finanza oltre 260 mila euro

I finanzieri di Catania, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno intensificato i controlli sui passeggeri in transito all’aeroporto ed al porto della città etnea durante il periodo estivo, vigilando in particolare sui viaggiatori in arrivo e in partenza da e verso i Paesi maggiormente “a rischio” per i traffici illeciti.

Il piano operativo messo in atto dalle fiamme gialle, ha consentito di ottenere ottimi risultati in varie operazioni. Sono stati intercettati oltre 265 mila euro di valuta non dichiarata dai viaggiatori in entrata e in uscita dal territorio italiano. Sequestrati più di 20 chili di tabacchi lavorati esteri di contrabbando e tre esemplari di fauna protetta, specificatamente corallo, insieme ad oltre mille articoli contraffatti.

Paradigmatico il caso del cittadino italiano, proveniente dall’Egitto, che occultava all’interno del proprio bagaglio 5 orologi Rolex contraffatti. Relativamente ai controlli sulla circolazione transfrontaliera di capitali, che prevedono l’obbligo di dichiarazione per il possesso di valuta superiore ai 10 mila euro, l’attenzione dei finanzieri è stata rivolta soprattutto nei confronti dei soggetti diretti o provenienti da paesi extra Unione Europea che hanno legislazioni valutarie meno restrittive rispetto a quella italiana. Nonostante la maggior parte dei passeggeri dichiari di non conoscere la normativa in materia, alcuni di essi sono stati smentiti dalle ingegnose e fantasiose metodologie di occultamento del contante: sottofondi ricavati nei bagagli o cinture con tagli ricavati all’interno. Strategie tese ad evitare di essere scoperti in occasione dei controlli operati dai finanzieri.

Le verifiche effettuate all’interno del porto etneo, base di numerose navi traghetto e da crociera, hanno permesso di denunciare alla procura etnea alcuni soggetti in possesso di sostanze stupefacenti e segnalare numerosi viaggiatori per le violazioni amministrative scaturenti dalla detenzione di droghe.

Sono state sequestrate oltre 70 confezioni di farmaci anabolizzanti che un cittadino maltese occultava a bordo del proprio tir, parcheggiato all’interno dei depositi portuali. Confiscati più di 170 esemplari di canarini (poi affidati al Parco d'Orleans di Palermo) trasportati, in gabbie anguste ed in pessime condizioni igieniche, da un cittadino tunisino sbarcato dalla nave proveniente da Salernoe poi denunciato per maltrattamento di animali. E' stato denunciato un cittadino di origine bengalese, trovato in possesso di oltre mille prodotti illegali, costituti da articoli di bigiotteria privi delle indicazioni sulle loro caratteristiche organolettiche, e peraltro irregolari rispetto alle precise normative del codice del consumo, nonché diverse paia di occhiali contraffatti recanti i brand di famose case di moda (Giorgio Armani, Ferrari, Gucci e Dolce & Gabbana). Il caso più eclatante relativo al sequestro di armi e munizioni, è quello dell’harleysta, sbarcato dal traghetto proveniente da Salerno, trovato in possesso di una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa alimentata con 8 cartucce attive dello stesso calibro ed un coltello fuori misura, nascosti sotto la sella della sua moto.