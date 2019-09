La “Caronte and Tourist” licenzia venti lavoratori al porto di Catania

Il gruppo “Caronte & tourist” ha comunicato ai suoi venti lavoratori in forza al Porto di Catania di avere perso la sua unica committente, la “Grimaldi Lines”. Questo ha determinato la dismissione dell’attività. Una pessima notizia che di fatto si traduce nella perdita dei posti di lavoro e l’avvio delle procedure di mobilità. Per questo la Filt Cgil di Catania ha organizzato un sit in permanente di protesta di 24 ore di fronte al Molo 14. La comunicazione aziendale è arrivata solo lo scorso 30 agosto.

“In pochi giorni una ventina di operatori portuali che da anni si occupano di garantire il servizio di sbarco e carico navi per la tratta Catania- Salerno, si trovano derubati della loro serenità di lavoratori - spiega il segretario generale della Filt Cgil di Catania, Alessandro Grasso e il responsabile Filt per i Porti, Edoardo Pagliaro- Abbiamo già chiesto un incontro con i vertici della Caronte e della Grimaldi, e il presidente dell’Autorità di sistema per la Sicilia orientale, Andrea Annunziata. Non lasceremo soli questi lavoratori e con loro saranno anche presenti i rappresentanti della Filt Cgil Sicilia e la Cgil di Catania. Ancora una volta, a fare le spese delle complesse dinamiche del settore portuale sono i nostri lavoratori”.