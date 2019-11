Porto di Catania, sequestrate 77 mascherine Audi contraffatte

Nell’ambito delle operazioni di verifica effettuate secondo le istruzioni del circuito doganale di controllo, i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli, in servizio presso il porto di Catania, hanno rinvenuto, all’interno di un container, 77 calandre (le maschere anteriori che coprono il radiatore ndr) per auto recanti il marchio “AUDI”. Sottoposta a perizia tecnica effettuata da esperti dalla casa automobilistica detentrice del marchio, la merce è stata sequestrata poiché risultata contraffatta e l’autore dell’illecito è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per vendita di prodotti industriali con segni mendaci atti a indurre in inganno il compratore.