Porto, dipendenti Navigerium da oggi senza lavoro: protesta in corso

I 10 dipendenti della Navigerium Service srl che hanno assicurato i servizi di biglietteria per conto della New TT LInes sulla linea di cabotaggio Catania- Napoli, ora dismessi a favore della compagnia Grimaldi, da oggi sono senza lavoro.

In queste ore è in atto un sit in di fronte alla biglietteria e un' assemblea a bordo della nave New TTLInes. Lo comunica la Filt Cgil di Catania. I dipendenti da ieri sono già in stato di agitazione e nonostante siano già senza lavoro, non hanno ricevuto alcun preavviso da parte dell'azienda New TT Lines.