Porto, nave Mimbelli in sosta a Catania: visite a bordo

Il cacciatorpediniere lanciamissili Francesco Mimbelli dal 6 al 7 ottobre 2018 effettuerà una sosta nel porto di Catania. Nave Mimbelli è un'unità multiruolo in grado di operare in differenti contesti e missioni e rappresenta una delle molteplici capacità operative possedute dalla Marina Militare volte a garantire la sorveglianza degli spazi marittimi, la protezione delle linee di comunicazione e tutela degli interessi nazionali sul mare. L’unità navale parteciperà nei prossimi giorni all’esercitazione “Mare Aperto 2018-II”, che vedrà impegnato un dispositivo aero-navale della Marina Militare in attività addestrativa nel Mediterraneo Centrale, condotta allo scopo di favorire il processo di integrazione tra le Unità per assicurare la tutela degli interessi nazionali, la protezione delle linee di comunicazione marittima e le attività di presenza e sorveglianza nel bacino del mediterraneo. Durante la sosta, il cacciatorpediniere Francesco Mimbelli sarà ormeggiato presso il molo di Levante del porto di Catania e sarà aperto alle visite a bordo, da parte della popolazione, sabato 6 ottobre dalle 15.00 alle 18.00.