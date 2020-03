Positiva al Covid-19, prende due aerei e a Catania un taxi: adesso è ricoverata

Un nuovo caso positivo nel Ragusano è destinato a suscitare polemiche anche a Catania. Una donna di Modica è arrivata in Sicilia da Pavia dove si trovava in quarantena. Ha preso due aerei da Milano a Roma e poi a Catania ha preso un taxi che l'ha portata sino a Modica. A rivelare il caso il sindaco di Modica Ignazio Abbate. "La donna stava già male - dice in un video messaggio su Facebook - perchè aveva la febbre. Ha preso due aerei da Milano a Roma e poi a Catania ha preso un taxi che l'ha portata sino a Modica. Nessuno l'ha controllata, nessuno si è accorto che aveva la febbre. Eppure la donna era positiva e malata. Ora è ricoverata in ospedale nell'ospedale 'Maggiore' di Modica". "Al momento preghiamo per lei che tutto vada bene -conclude il sindaco - ma siamo costretti a denunciarla per attentato alla salute pubblica. Quello che ha fatto è di una gravità inaudita se gli eventi dovessero essere confermati dagli inquirenti".

