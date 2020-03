I residenti di San Giovanni Galermo chiedono la riapertura della posta

Dopo giorni di chiusura a causa dell'emergenza Croronavirus, il presidente del IV municipio di Catania Erio Buceti sollecita la riapertura dell’ufficio postale nel quartiere di San Giovani Galermo.

“Si tratta di un servizio di fondamentale importanza per tutta la parte nord della nostra circoscrizione- afferma Buceti- tenere la posta chiusa vuol dire penalizzare ulteriormente un quartiere che non dispone nemmeno di un bancomat o di una filiare bancaria”. Gli utenti di San Giovanni Galermo devono spostarsi nei territori limitrofi o nell’ufficio postale più vicino per avere un servizio che, fino a poco tempo fa, avevano a disposizione nelle immediate vicinanze di casa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“In questo periodo di quarantena, legata al rischio contagio di Covid-19 e dove quasi ogni spostamento è proibito,- prosegue Buceti- questo è un “lusso” che il nostro municipio non può assolutamente prendersi. Ci appelliamo al Sindaco Pogliese e all’amministrazione comunale in modo che possano farsi portavoce, presso le istituzioni competenti, e far riaprire immediatamente l’unico sportello postale di San Giovanni Galermo”.