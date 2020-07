Posteggiatore abusivo aggredisce i poliziotti, arrestato

Un parcheggiatore abusivo, Fabio Scammacca di 28 anni, è stato arrestato dalla polizia mentre esercitava la sua "attività" in viale Ruggero di Lauria, nei pressi di un noto supermercato. A causare l’arresto non è stato in sè il fatto che l’uomo stesse esercitando illegalmente come guardiamacchine, ma la violenta reazione opposta agli agenti che lo hanno controllato sul posto.

L'uomo ha aggredito gli agenti dicendo di voler difendere il suo "posto di lavoro". L’accusa rivolta nei confronti del 28enne è di violenza e resistenza a pubblico uffiicale e adesso si trova agli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima che si terrà nella mattinata odierna. La polizia nel corso della settimana ha sanzionato ben 17 posteggiatori abusivi, con un totale di 6.168 euro sequestrati quali provento dell’illecita attività. Le zone poste a controllo spaziano dal litorale della Plaja alle vie del centro storico e a quelle interessate dalla presenza di uffici pubblici, quali quelle a ridosso di piazza San Domenico e di piazza Della Borsa.