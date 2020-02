Posteggiatori abusivi, prosegue il giro di vite della polizia

Prosegue il giro di vite della polizia contro i posteggiatori abusivi. Nel pomeriggio di ieri gli agenti hanno beccato due uomini in via Sant'Euplio intenti a "lavorare". Sono stati sanzionati in base alle norme del codice della strada e in caso di recidiva saranno passibili di denuncia penale.

Uno dei due, F.G, infatti era stato già stato sanzionato per lo stesso motivo proprio nello stesso luogo e, per questo motivo, è stato denunciato penalmente. Peraltro il questore di Catania aveva emesso nei suo confronti un provvedimento di avviso orale col quale era stato ammonito. Ma il richiamo all’onestà, evidentemente, non è stato accolto dall'uomo che ha continuato a taglieggiare gli automobilisti. Così adesso si candida ad essere il primo posteggiatore abusivo a fare il “salto di qualità” con la sorveglianza speciale.

Un altro posteggiatore è stato beccato in serata nella zona di via Gambino. L’uomo, D.B.F., era una vecchia conoscenza dei poliziotti delle volanti che lo avevano già sanzionato e allontanato dal posto in cui esercitava la sua “attività”. Per la recidiva dell’illecito, anche lui sarà indagato per il reato previsto in questi casi dal codice della strada.