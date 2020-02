Posteggiatori abusivi, altri due pizzicati dalla polizia: sequestrati gli "incassi"

Proseguono i contorlli disposti dal questore contro il fenomeno dei posteggiatori abusivi. Nello specifico ieri un uomo T.G è stato bloccato, sanzionato e denunciato dagli agenti delle volanti: era recidivo ed era tornato in via Battello per svolgere la sua "attività".

Un'attivia particolarmente remunerativa: solo a metà pomeriggio, l’uomo aveva già “raggranellato” una somma (che, presumibilmente, al termine della serata avrebbe di molto superato la corrispondente paga di un onesto lavoratore) che non aveva fatto in tempo a nascondere e, quindi, salvare dal sequestro.

Analoga sorte è toccata, il giorno precedente, al catanese S.S.O., sorpreso dagli uomini delle volanti a esercitare in via V. Emanuele Da Bormida. L’uomo, in questo caso, è risultato recidivo, oltre che da un punto di vista amministrativo (elemento che, in mancanza di un ricorso, sarebbe stato di per sé sufficiente per una denuncia penale), anche da quello specificatamente penale, essendo stato già indagato. Entrambi i casi saranno sottoposti al vaglio della questura per emanare un avviso orale. In possesso dell'ultimo uomo è stata trovata una somma di oltre 20 euro, anch’essa sequestrata quale presunto provento dell’illecita attività.