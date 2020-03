Posteggiatori abusivi, ancora sequestri di somme e sanzioni

Continua la stretta della polizia nei confronti dei posteggiatori abusuvi. Nel pomeriggio di venerdì, nel centro storico, è stato effettuato un servizio che a dei controlli mirati in Piazza Tricolore e in piazza M. Battaglia dove sono stati scoperti rispettivamente B.G. di anni 47 e C.G. di anni 36. Ad entrambi è stata sequestrata la somma complessiva di euro 50 provento dell’attività illecita. Le nuove leggi hanno introdotto un pugno duro contro i parcheggiatori abusivi che potranno addirittura finire in carcere in due casi: se nell'attività di parcheggiatore abusivo sono impiegati minori oppure se il soggetto è recidivo, ovvero sia già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo.