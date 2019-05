Posteggiatori e abusivismo commerciale nel mirino dei controlli della Polizia Municipale

Ancora un giro di vite per la presenza dei parcheggiatori abusivi in diverse zone della città. Su disposizione del comandante Stefano Sorbino le azioni di contrasto del reparto annona al comando di Francesco Caccamo, in questi giorni, hanno riguardato prevalentemente i fenomeni di abusivismo commerciale e dei parcheggiatori non autorizzati, diffusi in aree centrali e periferiche di Catania.

In particolare nei giorni scorsi su segnalazione di alcuni cittadini, nella zona di via Vittorio Emanuele, le pattuglie hanno identificato e verbalizzato, ben otto parcheggiatori abusivi, applicando due daspo e le sanzioni amministrative previste dalle nuove norme sulla sicurezza urbana. Sei invece sono stati i verbali elevati, attinenti l’occupazione abusiva di suolo pubblico per diverse tipologie di rivendite commerciali. Nel corso di altri interventi di controllo, inoltre, gli operatori di pattuglia, con un furgone d’appoggio, in via Garibaldi, hanno sequestrato 250 paia di occhiali da sole, a un venditore abusivo che però si è dileguato, evitando di farsi identificare. Sono stati operati anche sequestri e elevati verbali per vendita abusiva di agrumi di provenienza furtiva, merce che è stata sottratta al commercio e data in beneficenza.