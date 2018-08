Mafia, non si ferma all'alt della polizia e scappa: catanese arrestato

Destinatario di un ordine di carcerazione del tribunale di Catania per associazione mafiosa, Gianfranco Faro, 44 anni, di Catania, non si è fermato all'alt della polizia ma è stato fermato dagli agenti dopo un inseguimento sulla Statale 114, all'altezza dello svincolo per Priolo Gargallo, nel Siracusano.

Faro deve scontare 5 anni e 3 mesi di reclusione. Nell'auto, sulla quale viaggiava insieme a moglie e figli, sono stati trovati oggetti rubati e numerosi caricabatteria.