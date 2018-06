Controlli a San Cristoforo, in sei fuggono dal posto di blocco

Ieri la polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a San Cristoforo. Nel corso dei controlli su strada sono state elevate multe per complessivi 15 mila euro. Tra le violazioni contestate ne risultano 9 per la mancanza di copertura assicurativa obbligatoria per veicoli, 2 per l’utilizzo del telefonino durante la guida e 6 per il tentativo di fuga all’alt degli agenti. Complessivamente sono stati sequestrati 22 veicoli per mancanza di copertura assicurativa e per guida senza casco.