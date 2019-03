Potatura alberi e cura del verde nel cimitero di San Giovanni Galermo

"Dopo vent’anni di attesa sono stati potati gli alberi nel cimitero di San Giovanni Galermo a Catania. Il pericolo dei rami che pendono pericolosamente all’interno del camposanto di via Misericordia ormai è alle spalle". Lo annuncia Erio Buceti, presidente della quarta municipalità di Catania, la direzione Ecologia, che ringrazia anche il personale ed i mezzi della “Catania Multiservizi”.

"La potatura e la cura del verde rappresenta l’ennesimo segnale di vicinanza delle istituzioni alle esigenze della circoscrizione di Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo - dichiara Buceti - Quello di via Misericordia rappresenta il secondo cimitero di Catania visitato ogni giorno da centinaia di persone. Per questa ragione è fondamentale garantire la sicurezza e l’incolumità di tutti coloro che qui vengono per ricordare il proprio parente o amico".

"Parliamo di lavori mai eseguiti negli ultimi vent’anni ed oggi, se il rischio caduta rami è stato definitivamente scongiurato, dobbiamo ringraziare il sindaco Pogliese, la direzione Ecologia e il personale della Multiservizi. Portato a termine questo lavoro valuteremo adesso la stabilità delle piante in molti altri punti della IV municipalità. Con gli esperti del comune valuteremo caso per caso tenendo in considerazione la chioma degli alberi, l’eventuale presenza di lesioni sulle loro cime e, soprattutto, se già in passato dal tronco si sono staccati dei rami. Questo, in definitiva, è solo una parte del mio programma di lavoro frutto di una costante sinergia e dialogo con associazioni, comitati e semplici cittadini", conclude Buceti.