Potatura degli alberi nei pressi dell'asilo nido “Le Coccinelle” di via Galermo

Dopo la potatura delle piante nel cimitero di San Giovanni Galermo, il personale della Multiservizi, ha operato per mettere in sicurezza gli alberi all'interno dell'asilo nido “Le Coccinelle” di via Galermo a seguito di segnalazione del presidente della circoscrizione Erio Buceti e del presidente del comitato di gestione dell’asilo nido Giovanni Curia.

“Parliamo di piante che non venivano attenzionate da anni- afferma il presidente Buceti- per queste ragioni molti rami sporgenti rappresentavano un serio rischio all'incolumità dei bambini, dei genitori e del personale interno all'asilo. Su precise segnalazioni è stata immediatamente verificata l’esigenza e la necessità di un'azione tempestiva da parte della “Catania Multiservizi”.

La potatura e la cura del verde rappresentano l’ennesimo segnale di vicinanza delle istituzioni alle esigenze della circoscrizione di “Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo”. Proprio all'interno dell'asilo nido “Le Coccinelle” quattro anni fa i ragazzi, appartenenti al gruppo “Avanguardia”, installarono le zanzariere alle finestre dell'immobile per proteggere i piccoli alunni, che frequentano l’istituto, dai morsi degli insetti.

Oggi si ritorna a parlare di interventi di manutenzione ordinaria, mai eseguiti negli ultimi anni, e che rappresentano una parte del programma di lavoro del presidente della quarta municipalità frutto di una costante sinergia e dialogo con associazioni, comitati e semplici cittadini.