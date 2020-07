Potatura e cura del verde incompleta in via Don Minzoni

Vengono accumulati e lasciati ai bordi delle strade o all’ingresso dei garage gli scarti e il fogliame secco eliminato dalle aiuole e dagli spazi verdi nel quartiere di San Giovanni Galermo. Dopo la segnalazione in via Adone, con i residenti della zona costretti a raccogliere questo materiale di scarto ed a smaltirlo personalmente, il consigliere del IV municipio di Catania Giuseppe Zingale segnala lo stesso problema in via Don Minzoni. Una situazione che sta generando parecchi malumori agli abitanti del quartiere. Ecco perché il consigliere Zingale chiede alle istituzioni competenti che venga fatto un lavoro completo e assolutamente a regola d’arte.

