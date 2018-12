Pranzo di solidarietà per gli studenti dell' alberghiero “Karol Wojtyla”

Gli studenti dell’istituto alberghiero “Karol Wojtyla” di Catania, con la collaborazione della municipalità di “Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo”, hanno organizzato un banchetto di beneficenza natalizio.

"Si tratta di un appuntamento che vuole dare conforto a tante famiglie del nostro territorio e che oggi, purtroppo, vivono in contesti quotidiani molto difficili- dichiara il presidente della IV circoscrizione Erio Buceti- il pranzo della solidarietà diventa, quindi, l'occasione per agire tutti insieme come una famiglia. Una famiglia in cui i primi aiutano gli ultimi per smuovere le coscienze delle persone. Per queste ragioni- prosegue Buceti- desidero ringraziare la dirigente dell’istituto alberghiero “Karol Wojtyla” di Catania Daniela di Piazza che con la tenacia e la determinazione che la contraddistinguono ha permesso di raggiungere questo importante traguardo. Allo stesso modo è fondamentale fare i complimenti ai suoi studenti che hanno operato con enorme professionalità, competenza e preparazione per rendere questo pranzo un evento stellato".