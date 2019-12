Pranzo di Natale a San Nicolò La Rena con in volontari di Sant'Egidio

I volontari della comunità di Sant'Egidio hanno organizzato anche a Catania un pranzo di Natale speciale, offerto ai cittadini bisognosi nella chiesa di San Nicolò La Rena di piazza Dante. All'incontro ormai divenuto tradizionale, hanno partecipato circa 700 persone. L'iniziativa si è svolta in contemporanea nelle principali città italiane e della Sicilia. Era presente il responsabile della sezione etnea, Emiliano Abramo, ex candidato alla poltrona di Sindaco per la città metropolitana di Catania.