Pregiudicato lascia una bomba in un distributore di benzina, arrestato

Aveva lasciato un ordigno bellico in un distrubtore di servizio sulla ss 192 a Sferro, nella zona di Paternò, e ne aveva preannunciato l'esplosione. E' successo la scorsa notte e protagonista della vicenda è un pregiudicato romeno di 56 anni.

L'uomo alla presenza del gestore e di alcuni avventori ha posizionato sulla colonnina dell’erogatore di carburanti una bomba da mortaio di nazionalità inglese calibro 81 mm/3 pollici attiva e completa di spoletta.



Una delle persone presenti, tenendo sempre sotto controllo l'uomo all’interno dell’area, è comunque riuscita a dare tempestivamente l’allarme al 112 consentendo l’intervento pressoché immediato di diverse pattuglie della compagnia Carabinieri di Paternò che sono riuscite a bloccarlo ed ammanettarlo.

Sul posto sono intervenuti anche gli Artificieri Antisabotaggio del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Catania i quali, dopo aver messo in sicurezza l’intera area, hanno neutralizzato e poi rimosso l’ordigno per il successivo brillamento in zona sicura.

Sono tuttora in corso accertamenti tesi a verificare la personalità dell'uomo e le motivazioni del gesto. L’arrestato su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.