Pregiudicato ruba magliette in un negozio per bambini, arrestato

Un pluripregiudicato catanese, Giovanni Piacente di 39 anni, è stato arrestato dalla polizia. L'uomo, sorvegliato speciale, dovrà rispondere di furto aggravato: ieri aveva rubato in un negozio di articoli per bambini alcuni capi per un valore di circa 450 euro.

Dopo il suo "colpo" gli uomini della polizia, richiamati da alcuni passanti nella zona di via Umberto, si sono mesi sulle sue tracce e lo hanno beccato mentre fuggiva in direzione di via Etnea. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo dopo un centinaio di metri, mentre il terzo agente aveva recuperato alcuni capi di abbigliamento di cui l'uomo aveva tentato di disfarsi gettandoli a terra durante la fuga.

Piacente aveva rubato i capi e li aveva nascosti nei suoi pantaloncini ed era fuggito. La proprietaria aveva visto tutto grazie all'ausilio delle telecamere di sorveglianza del negozio. Dopo la formalizzazione della denuncia in questura da parte della vittima, a cui è stata restituita la merce rubata, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione del PM di turno sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.