Pregiudicato guida auto sotto sequestro, senza assicurazione e senza patente: denunciato

La polizia di Adrano ha denunciato un 27enne, A.D.M, già noto alle forze dell'ordine, per il reato di guida senza patente. L'uomo nel 2019 era stato già sanzionato per lo stesso reato e, in questa occasione, gli agenti hanno anche accertato che il mezzo era senza assicurazione e che era già sottoposto a sequestro amministrativo.

Per tali violazioni, pertanto, l'uomo è stato ulteriormente sanzionato ai sensi del Codice della strada che prevede in questi casi l’ulteriore sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo e l’affidamento in giudiziale custodia alla depositeria convenzionata.