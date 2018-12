Pregiudicato senza patente, nell'auto anche un coltello a serramanico

Il pregiudicato S.S. è stato notato ieri alla guida di un’automobile in Piazza Giovanni Verga. I poliziotti, che erano a conoscenza che all’uomo era stata revocata la patente di guida da oltre 10 anni, l’hanno immediatamente fermato.

L’atteggiamento strafottente del pregiudicato ha indotto gli agenti a un più accurato controllo, esteso anche al veicolo da egli condotto. Ed ecco che, all’interno della vettura, è stato ritrovato un coltello a serramanico con blocco lama: un rinvenimento che è costato a S.S. una denuncia in stato di libertà per il reato di porto di oggetti atti ad offendere.

L’arma è stata sequestrata penalmente. Gli ulteriori accertamenti hanno consentito di appurare che l’autovettura era stata noleggiata da una terza persona munita di patente che, successivamente e al chiaro fine di agevolarne l’uso all’indagato, ha consegnato l’auto a S.S.

Per questo motivo, il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per la durata di 90 giorni, al noleggiante verrà contestata la violazione sull’incauto affidamento dell’autovettura ad un soggetto privo di patente mentre all’indagato è stata contestata la sanzione amministrativa di euro 5000 per guida senza patente.