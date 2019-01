Pregiudicato sorpreso con marijuana preparata per lo spaccio

I carabinieri di Palagonia hanno arrestato il 44enne Pozzo Cateno pregiudicato del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri durante un servizio finalizzato a prevenire e reprimere i reati relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti, lo hanno sorpreso mentre entrava in una struttura in lamiera vicino alla propria abitazione. L’uomo, alla vista dei militari, si è dato alla fuga a piedi per le vie del centro abitato. Rintracciato dopo pochi minuti, è stato ricondotto presso la stessa struttura dove i militari hanno sequestrato un involucro contenente 190 grammi di marijuana, parte della quale già suddivisa in 67 dosi. L'uomo, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, come disposto dall’Autorità giudiziaria.