Premio 'Natale Ucsi 2018', vince la catanese Maddalena Bonaccorso

La catanese Maddalena Bonaccorso, giornalista di Panorama, è la vincitrice del Premio giornalistico nazionale “Natale Ucsi 2018”, sezione Stampa, nato oltre vent’anni fa dall’idea di un gruppo di giornalisti dell’Ucsi di Verona (sezione scaligera dell’Unione Cattolica Stampa Italiana), per valorizzare le buone notizie e gli operatori della comunicazione che se ne fanno testimoni.

Il Premio, dedicato alla memoria del giornalista veronese Giuseppe Faccincani, gode del sostegno di Fondazione Cattolica Assicurazioni, la partecipazione di Banco BPM – Banca Popolare di Verona e il patrocinio dell’U.C.S.I., Comune di Verona, Ordine Nazionale dei Giornalisti, Ordine dei Giornalisti del Veneto, e ancora l’apporto della società editrice Athesis e dell’Ufficio Regionale Comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale del Triveneto.

Fra i 130 concorrenti, rappresentanti tutte le regioni d’Italia, «la giuria ha deciso di premiare giornalisti bravi e coraggiosi, che hanno saputo raccontare storie difficili cogliendo il dramma delle persone e con esse tutte le implicazioni di bene". Di seguito la motivazione del premio assegnato a Maddalena Bonaccorso: Premio UCSI - Fondazione Cattolica alla Stampa a Maddalena Bonaccorso di Panorama, per l’articolo "Nel nome del padre (e di un amico vero)” Motivazione: “Per aver raccontato con partecipazione e passione la storia di Fabio Merlino, figlio disabile di uno dei carabinieri uccisi nel 2003 a Nassirya, che non si è arreso alla malattia grazie alla mamma e all’amico Carmine, che non l’ha mai lasciato solo".