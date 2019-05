Lo scrittore spagnolo Javier Cercas vince il Premio Sicilia

Va allo scrittore spagnolo Javier Cercas il Premio Sicilia 2019, giunto quest'anno alla sua terza edizione e conferito nelle precedenti a Isabel Allende e Luis Sepulveda. Un premio nato per omaggiare le massime voci del nostro tempo, per riconoscerne l'eccellente impegno personale, civile ed artistico. L'evento è promosso da Taobuk con il patrocinio della Regione Siciliana e del Comune di Catania, Assessorato alla Cultura. La cerimonia di consegna avverrà sabato 25 maggio, alle ore 18.30, presso il Cortile Platamone, nel Palazzo della Cultura di Catania.

In dialogo con l'autore, amatissimo anche in Italia, il giornalista del Corriere della Sera Andrea Nicastro, mentre all'interno della serata è previsto il concerto di Mario Incudine accompagnato dal suo Quartetto. L'evento anticipa la nona edizione di Taobuk - Taormina International Book Festival, il festival ideato e diretto da Antonella Ferrara in programma a Taormina dal 21 al 25 giugno, che quest'anno approfondirà le mille sfaccettature del desiderio. Javier Cercas è nato nel 1962 a Ibahernando, Cáceres. È docente di letteratura spagnola all'Università di Gerona e collabora abitualmente con El País. Presso Guanda sono usciti: Soldati di Salamina (Premio Grinzane Cavour 2003), Il movente, La velocità della luce, La donna del ritratto, Anatomia di un istante (Premio Nacional de Narrativa 2010, Premio Salone Internazionale del Libro di Torino 2011, Premio Letterario Internazionale Mondello 2011), Il nuovo inquilino, La verità di Agamennone, Le leggi della frontiera, L'avventura di scrivere romanzi (con Bruno Arpaia), L'impostore, Il punto cieco e Il sovrano delle ombre.