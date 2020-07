Grandi Eventi, ottanta giorni di programmazione per "Catania Summer Fest"

Sabato 18 luglio nel palazzo degli elefanti, alle ore 10,45, il Sindaco Salvo Pogliese e l’Assessore alla Cultura e Grandi Eventi, Barbara Mirabella, alla presenza di artisti, impresari e produttori presenteranno il cartellone Catania Summer Fest 2020, realizzato sulla base di una procedura di evidenza pubblica, aperto a tutte i generi di spettacoli artistici e manifestazioni culturali. Ottanta giorni di programmazione, fino al 4 ottobre, quattro location d’eccezione (Palazzo della Cultura, Villa Bellini, Castello Ursino, Anfiteatro Le Ciminiere), ma anche corti d’autore e spazi pubblici della città valorizzati: 150 eventi programmati di teatro, musica pop e sinfonica, intrattenimento e presentazioni letterarie.

“Quello che comincia -ha commentato il sindaco Salvo Pogliese – è il frutto di un grande sforzo organizzativo portato avanti con passione ed entusiasmo per garantire ai catanesi e ai turisti, una città vivace che si mette in gioco partendo dal suo innato fermento artistico- culturale. Un programma importante realizzato con il coordinamento dall’assessore Barbara Mirabella e dai funzionari, e in un momento molto difficile per il mondo del teatro, della musica, dello spettacolo e della cultura in generale. Un segnale di speranza e rilancio, in controtendenza rispetto alla cancellazione di tanti eventi nel post-Covid che anche concettualmente abbiamo respinto”.