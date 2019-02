Presentazione del libro "Dove tu mi vuoi", libreria Mondadori Bookstore

Dalla bottega di scrittura permanente a cura di Elvira Seminara, presso la libreria Mondadori Bookstore di piazza Roma, nasce: "Dove tu mi vuoi", prova stilistica dei partecipanti al corso Scripta Manent. L'esperimento si propone di tessere delle storie costruite seguendo un unico filo conduttore. All'interno dell'opera, gli autori, hanno messo abilmente in pratica le tecniche apprese durante il laboratorio di scrittura.

"Lette in sequenza, o a caso, i racconti offriranno ognuno una faccia del prisma, in un'idea di letteratura potenziale ispirata all'Oulipo (a me molto cara) e al suo funambolico esponente italiano, il Calvino dei destini incrociati e viaggiatori di una notte. La rotta che ne è venuta fuori , tra scritture e correzioni condivise, aggiustamenti e collisioni, cancellazioni gioco turbamento e caos, prove di incastro e sovrapposizioni, somiglia molto al nostro esercizio di vivere. O comunque all'avventura infinita di trovare parole per dirci", spiega Elvira Seminara.

Presso la Libreria, il 24 febbraio 2019, alle 17.30, presenti gli autori: Stefania Avola, Carola Carnazza, Liboria Cammarata, Elisabetta G. Galilei, Bonaventura Guidi, Francesca Sanfilippo.