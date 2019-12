Presepe al "Tondicello" della Plaia, la visita di ringraziamento del sindaco

Alle ore 10,00 il sindaco Salvo Pogliese, insieme con il presidente del primo municipio Paolo Fasanaro e i consiglieri della circoscrizione, si recherà a piazza Caduti del Mare, cosiddetto “Tondicello della Playa”, per ringraziare a nome della Città i promotori dell’iniziativa di sistemare in quella piazza la rappresentazione della natività. Un grande presepe dallo straordinario valore simbolico, realizzato dagli abitanti del quartiere, in collaborazione con la parrocchia Beata Vergine Maria Assunta in Cielo, i commercianti della zona e i bambini delle scuole Livio Tempesta, Andrea Doria e Dusmet. Com'è noto il 3 dicembre scorso una ventina di presunti spacciatori di droga assalirono una volante della Polizia di Stato, mentre operava un controllo nella zona. Ne seguì una pronta risposta delle istituzioni preposte alla sicurezza, che arrestarono gli autori dell’aggressione