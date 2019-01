Il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani a Catania

Il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani domani, martedì 22 gennaio, sarà in visita ufficiale in Sicilia, accogliendo l’invito che il governatore della Sicilia Nello Musumeci gli ha rivolto nell’ottobre scorso in occasione della missione a Bruxelles. Il programma prevede due tappe: la mattina a Catania e il pomeriggio a Palermo. A partire dalle ore 10, nel Palazzo della Cultura (via Vittorio Emanuele 121), si terrà un seminario dal tema “Sicilia 2030: ripartiamo da un Piano per le infrastrutture”.

Oltre a Musumeci e Tajani, previsti gli interventi del sindaco di Catania Salvo Pogliese, del rettore dell’Università etnea Francesco Basile e dei rappresentanti del mondo produttivo, della ricerca e dell’innovazione. Nel pomeriggio, alle 15.30, a Palazzo d’Orleans la Giunta regionale si riunirà in seduta straordinaria con la partecipazione del presidente del Parlamento europeo.