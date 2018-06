Presidi di CasaPound negli ospedali contro le aggressioni ai medici

CasaPound scende in campo contro le aggressioni in ospedale. Ad annunciarlo è Pierluigi Reale, responsabile territoriale di Catania, che annuncia il via a presidi notturni a tutela degli operatori sanitari della città siciliana.

"Sta diventando insostenibile la situazione che è costretto a vivere il personale di pronto soccorso - sottolinea Reale - e guardie mediche della provincia di Catania. E' intollerabile che queste strutture, già sacrificate dai tagli alla sanità operati dai governi regionali che si sono succeduti, debbano continuare a subire aggressioni notturne da parte di parenti esasperati o di ubriachi e tossicodipendenti stanziali nelle zone limitrofe i nosocomi cittadini. Organizzeremo presidi notturni negli ospedali cittadini a tutela di cittadini e operatori. Cominceremo dal Vittorio Emanuele III. Saranno presidi notturni di osservazione e sostegno silenzioso a tutela degli operatori e a salvaguardia della struttura, importantissima per il quartiere Antico Corso e per le comunità pedemontane ma purtroppo visibilmente vittima delle dissennate politiche nella sanità locale".