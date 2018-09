“Pretendeva” i soldi dai clienti del supermercato: arrestato

I carabinieri di Aci Castello hanno arrestato un 26enne di origini nigeriane ma residente in provincia di Palermo, poiché ritenuto responsabile di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Ieri pomeriggio, il giovane si è piazzato nei pressi dell’ingresso del supermercato Decò di via Nazionale per Catania ad Acireale, chiedendo con eccessiva insistenza del denaro ai vari clienti dell’esercizio commerciale. Invitato più volte a lasciare in pace le persone, richiesta avanzata civilmente dal responsabile del supermercato, ha continuato imperterrito nell’opera di disturbo, costringendo l’uomo a rivolgersi al 112. L’extracomunitario, vedendo i carabinieri, giunti dalla stazione di Aci Castello, è fuggito a piedi per le campagne circostanti generando un lungo inseguimento finito a Capomulini dove, i militari, coadiuvati dai colleghi della radiomobile della compagnia di Acireale, dopo una violenta colluttazione (alcuni degli operanti sono rimasti leggermente feriti), sono riusciti ad ammanettarlo. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato trattenuto in camera di sicurezza.