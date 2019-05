Prevenzione e cura dei tumori, due giorni di studio a Catania

Nelle giornate dei martedì 21 e mercoledì 22 maggio presso il Palazzo della Borsa di Catania si terrà il convegno regionale promosso dalla sezione etnea della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e dall’Università di Catania “Prevenzione terziaria: percorsi di cura integrata dopo la diagnosi di tumore”. All’apertura dei lavori, le sessioni scientifiche verranno presentate dalla dottoressa Aurora Scalisi, presidente della Lilt etnea, mentre il Presidente nazionale, Prof. Francesco Schittulli, proferirà la Lettura Magistrale “Quale futuro per vincere i tumori”.

Il convegno si pone l’obiettivo di aggiornare gli specialisti che operano in ambito medico e biomedico in modo da migliorare i percorsi integrati di diagnosi e cura in oncologia. In particolare si parlerà di prevenzione terziaria e dell’integrazione terapeutica con specifici nutraceutici in grado di potenziare l’efficacia dei trattamenti antitumorali attraverso la modulazione epigenetica e del microbiota intestinale. Ad introdurre i lavori il Magnifico Rettore dell’Università di Catania Prof. Francesco Basile e il Coordinatore della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Regione Sicilia, Dottor Carlo Romano. +