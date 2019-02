Il maltempo sferza Catania: incertezza sulle celebrazioni agatine

Il fattore climatico ha sempre avuto un'influenza relativa sulla devozione dei devoti. Pioggia e freddo in passato non hanno scoraggiato le migliaia di devoti che seguono la processione. Ma negli ultimi anni, uno scenario metereologico simile a quello di oggi, non si era ancora verificato nella giornata del 5 febbraio.

Allerta meteo arancione

Siamo di fronte all'ennesima allerta arancione, la prima del 2019: una grande perturbazione sta interessando la Sicilia e la Calabria, oltre all'intera regione jonica. Mare in burrasca con onde superiori ai due metri, vento ad oltre 18 nodi previsto in tutta la prima parte della giornata e, soprattutto, temporali annunciati dalle previsioni meteo fino alle ore 16. In serata la pioggia dovrebbe essere meno intensa: questo elemento potrebbe essere decisivo per "salvare" almeno il giro interno. Ieri è stato necessario imporre lo stop ai cerei delle corporazioni cittadine per ragioni di sicurezza: dopo una sosta prolungata in piazza dei Martiri, sono stati fatti rientrare in cattedrale intorno alle 21.

Una decisione difficile

La commissione dei festeggiamenti è adesso riunita in cattedrale per analizzare la situazione ed adottare i provvedimenti più opportuni per la pubblica incolumità ed il sereno svolgimento dei festeggiamenti in onore di Sant'Agata. "La decisione - spiegano dalla cattedrale - verrà presa dal capovara Claudio Consoli nel pomeriggio". Per quanto riguarda il meteo, infine, un graduale miglioramento si attende nella giornata del 6 febbraio: il sole tornerà a splendere non prima di domattina.