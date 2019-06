Meteo: l'estate è dietro l'angolo, in arrivo temperature oltre i 30 gradi

Dopo una lunga serie di perturbazioni, la tanto attesa estate sta per arrivare. Dal prossimo giovedì si prevedono su Catania temperature di poco superiori ai 30 gradi nelle ore centrali della giornata. Per tutta la settimana non dovrebbero esserci precipitazioni e le nuvole staranno alla larga, almeno fino a venerdì. Calmo lo Jonio, venti leggeri e temperature minime in linea con la media del periodo. Sarà la volta buona per fare il cambio di stagione?