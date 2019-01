Prg, l’ascolto della Città: forum per definire le Direttive del Piano urbanistico comunale

Con il presupposto che ha formazione del Piano urbanistico comunale si pone tra le più significative politiche pubbliche, l’Amministrazione Comunale di Catania ha calendarizzato un forum aperto, orientato all’ascolto e informato alla massima partecipazione delle organizzazioni civiche, professionali, ambientalistiche, sociali e di settore per redigere uno strumento urbanistico frutto del confronto e del dialogo. L’ufficio del Piano regolatore, coordinato dall’architetto Rosanna Pelleriti, all’interno della Direzione Urbanistica, guidata dall’ingegnere Biagio Bisignani, ha già predisposto, e trasmesso all’Amministrazione, sia la relazione sulle problematiche urbanistiche e sui criteri informatori del Piano che la proposta del documento base delle Direttive generali.

“Siamo pienamente consapevoli -ha detto il sindaco Pogliese- che le scelte di governo del territorio per < > devono promuovere azioni che possano conseguire risultati possibili, segnati, cioè, dalla massima concretezza sui tre piani strettamente interrelati fra loro: Sociale, Economico e Ambientale. In questa prospettiva -ha aggiunto il primo cittadino- il governo del territorio che l’amministrazione intende perseguire si fonda su un’idea di Città che punti all’innovazione costruita sulla conservazione, in una prospettiva di rigenerazione che informi ogni azione del nuovo governo della città di Catania”.