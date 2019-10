Prg, Zammataro: "Commissione urbanistica ha fatto lavoro inclusivo"

E’ sulla commissione consiliare urbanistica che si è tenuta lo scorso venerdì che interviene il presidente Manfredi Zammataro di Diventerà Belllissima. Il consigliere ha illustrato il lavoro portato avanti dalla commissione a seguito dell’incontro avuto con le parti sociali, associazioni di categoria, ordini professionali e sigle sindacali sulle linee guida del prg. Lavoro che ha portato alla formulazione di emendamenti migliorativi del testo che sarà votato dal consiglio comunale il prossimo lunedì sera. “La commissione urbanistica – spiega Zammataro – sin dal suo insediamento sul piano regolatore ha portato avanti il metodo del confronto e dell’inclusione. Così dopo l’incontro avuto con gli esperti del settore, associazioni di categoria, ordini professionali e sindacati abbiamo discusso, con l’intera commissione, le varie osservazioni che ci sono state presentate, facendo un lavoro di sintesi che ha consentito di tramutarle in emendamenti che verranno discussi e votati lunedì. Un’operazione questa che ha permesso di migliorare ulteriormente il testo delle linee guida del piano regolatore e di rendere ancora una volta corale e inclusivo il processo per dotare la città di uno strumento urbanistico che manca da più di mezzo secolo e che è indispensabile per lo sviluppo armonico di Catania e per far ripartire l’economia”.