Prima ristrutturano la casa, poi la svaligiano: arrestata una coppia

I Carabinieri della stazione di Passopisciaro hanno denunciato un pregiudicato di 24 anni e la convivente, sua coetanea, poiché ritenuti responsabili del concorso in ricettazione.

Dopo aver effettuato dei lavori di ristrutturazione in un immobile di contrada Arcuria a Passopisciaro, frazione del comune di Castiglione di Sicilia ed adocchiato ciò che poteva servire per arredare ed ornare la propria abitazione, i due hanno approfittato dell’assenza del proprietario, originario di Paternò, per forzare la porta d’ingresso dell’appartamento e rubare: 1 lampada con paralume in tessuto; 1 tavolino in legno; 1 maxi schermo LCD; 1 apparato satellitare; nonché diverse piastrelle ornamentali in gres porcellanato.

Oggetti che i Carabinieri, a seguito della denuncia della vittima e svolgendo una breve ma proficua attività info-investigativa, hanno rinvenuto e sequestrato in casa dei due.