Oggi, domenica 3 marzo, si vota anche a Catania per le Primarie Pd 2019. Il voto stabilirà chi sarà il nuovo leader della coalizione di sinistra. Sono in corsa Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti. Si potrà esprimere la propria preferenza nello stand di piazza Borgo, dalle 8 alle 20 di questa sera: saranno eletti anche i componenti dell’assemblea nazionale. Votando il candidato segretario, automaticamente si voterà per la lista a lui collegata. Diventerà leader chi avrà ottenuto almeno il 50 per cento più uno dei componenti dell’assemblea. In mancanza di maggioranza assoluta, si svolgerà il ballottaggio, che vedrà partecipare solo i delegati all’assemblea. L’età minima per votare è 16 anni. Gli elettori minorenni e gli immigrati comunitari ed extracomunitari regolari, dovranno registrarsi prima del voto sul sito del partito democratico.